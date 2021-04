Nécrologie: ”Vous avez été un réconfort dans ces moments douloureux” Haidara Lawratou Chérif Bah

Aujourd’hui 1er Avril 2021, cela fait exactement deux mois jour pour jour que mon époux EL HADJ CHÉRIF HAIDARA nous a quitté. Cétait Lundi 1er Février 2021 dernier.

Vous avez été d’un très grand réconfort dans ces moments douloureux.

Mes enfants et moi, très touchés par la sympathie dont vous avez fait preuve à la suite du deuil qui vient de nous affecter, vous remercie sincèrement.

A vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos pensées, vos appels téléphoniques et par vos écrits réconfortants avez voulu témoigner votre soutien, votre amitié ou votre affection, lors du décès de mon époux, mon ami Chérif Haidara (de Washington), du fond du cœur, nous vous disons encore merci.

Que chacun de vous qui avez partagé des moments de vie avec mon époux Chérif de Washington et qui vous êtes associé à notre peine soit remercié de tout cœur.

Qu’Allah, le tout puissant lui fasse miséricorde et lui accorde le plus haut degré du Paradis.

Merci

Perle Lola



