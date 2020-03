Obsèques de Charles Koffi Diby: après le Trésor Public, le Ministère des Affaires étrangères rend hommage au grand commis de l’Etat

Le ministère des Affaires étrangères et l’ensemble du corps diplomatique accrédité en Côte d’Ivoire ont rendu hommage ce vendredi 6 mars 2020, à l’ancien chef de la diplomatie ivoirienne, Charles Diby Koffi, décédé le 07 décembre dernier. Le vice-président, Daniel Kablan Duncan et le ministre des Affaires étrangères , Marcel Amon Tanoh ont pris part à cette cérémonie d’hommage.

Cette septième journée de présentation de condoléances à la famille de feu Charles Koffi Diby a été marquée par des témoignages émouvants de la part de ses anciens collaborateurs et de l’actuel ministre des Affaires étrangères. La Voix étreinte par l’émotion, le ministre Amon Tanoh a vanté les mérites de ce haut fonctionnaire de l’Etat et son prédécesseur qui a occupé ce poste de 2012 à 2016. “Il aura rendu des services incommensurables à son pays qu’il aimait au dessus de tout. Son talent et son engagement ont fait la fierté du pays et ont été reconnus partout dans le monde “, a déclaré Amon Tanoh.

Charles Koffi Diby aura marqué en lettre d’or son passage à la tête de la diplomatie ivoirienne, a reconnu l’actuel ministre. Relèvement du taux de représentation de la Côte d’Ivoire dans le monde, structuration du réseau diplomatique, gestion des effectifs et du personnel sur des critères de performances, voici quelques unes des actions fortes posées par le ministre Charles Koffi Diby aux Affaires étrangères et rappelées par Amon Tanoh qui a réitéré ses sincères condoléances à la famille du défunt.

Au nom de cette famille, Yao Sahi Kablan a exprimé sa gratitude au Vice-Président pour sa présence ce jour et pour toute la sollicitude dont la famille a bénéficié . “Malgré vos lourdes charges à la tête de l ’Etat, vous avez été la cheville ouvrière de l’organisation des obsèques de Charles Koffi Diby.”, a déclaré le porte-parole de la famille. Pour lui, la cérémonie de ce vendredi et celle organisée par le Trésor public, il y a quelques jours, sont un bel hommage fait à la mémoire de Charles Koffi Diby.” Ces cérémonies nous confortent dans le fait que notre regretté disparu a été un être multidimensionnel qui a utilement semé partout où il lui a été donné d’exercer “, a t-il confié.

Charles Koffi Diby est Chevalier, Officier et Commandeur dans l’Ordre national du mérite de la République de Côte d’Ivoire. Il est également Commandant de la Légion d’Honneur de France et Docteur Honoris-Causa de l’Université de Montesquieu d’Abidjan.

