Obsèques de Kouamé N’Sikan: Amadou Koné, Jean-claude Kouassi et Sidi Touré disent “yako” à la famille

Le ministre Amadou Koné et ses collègues Jean-Claude Kouassi et Sidi Touré, tous les trois fils de la région du Gbêkê, étaient ce samedi 22 février 2020 à la résidence du doyen Kouamé Konan N’Sikan à Bouaké. Ils y sont allés pour présenter leurs condoléances à la famille de ce grand opérateur économique, à l’occasion de l’ouverture de ses obsèques et ceux de son épouse. Les ministres de la région sont allés saluer et prendre leur place auprès de la famille et des populations. Les cérémonies officielles auront lieu à Abidjan la semaine prochaine où les dépouilles sont encore.

