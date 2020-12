Obsèques : des prières et bénédictions pour le repos de l’âme de feu le ministre Sidiki Diakité

Des prières et bénédictions ont été faites le 29 novembre 2020 à la grande mosquée de la Riviera Golf à Abidjan, pour le repos de l’âme de l’ex-ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, lors de la cérémonie de 40ème jour de son rappel à Dieu.

C’était en présence du Premier Ministre ivoirien, Hamed BAKAYOKO, représentant le Chef de l’Etat Alassane Ouattara, de présidents d’institutions, de membres du gouvernement, du corps préfectoral auquel appartenait feu Sidiki Diakité.

Cette cérémonie a été marquée par la lecture intégrale du Saint Coran, la formulation de bénédictions afin que le Tout-Puissant Allah pardonne à l’illustre disparu ses péchés et l’agrée au Paradis. Il s’en est suivi des témoignages sur le défunt et des remises de dons et contributions diverses.

Le Conseiller Drissa Koné, au nom du Président de la République, a réitéré les condoléances à la famille éplorée et à la Région du Kabadougou, d’où était originaire le défunt. Il a salué les qualités de travailleur de Sidiki Diakité avant d’exhorter les imams à continuer de prier pour ce grand serviteur de l’Etat.

Le porte parole de la famille, l’imam Ousmane Diakité a exprimé, au Président Alassane Ouattara et au gouvernement, leur gratitude et leur reconnaissance pour tout ce qu’ils ont fait pour leur fils. Il a également salué la disponibilité dont ils ont fait preuve dans cette épreuve. ” Vous nous avez soulagé que le Seigneur vous soulage également “, a-t-il indiqué.

Décédé le 23 octobre dernier, Sidiki Diakité est entré au gouvernement en juillet 2017, en qualité de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, avant d’occuper, en septembre 2019, le portefeuille de l’Administration du territoire et de la Décentralisation.

Avec GCI

Comments

comments