Obsèques du Premier Ministre Hamed BAKAYOKO : la dépouille est arrivée à Séguéla

La dépouille du Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, est arrivée le jeudi 18 mars 2021 à Séguéla, sa ville d’origine, pour l’inhumation vendredi dans la stricte intimité familiale.

L’avion transportant la dépouille du Chef du gouvernement a atterri à l’aérodrome de Séguéla à 17 heures 27 minutes, en présence du Premier Ministre assurant l’intérim, Patrick Achi et du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara.

La famille biologique du défunt, des personnalités administratives, militaires, civiles et coutumières étaient également présentes à l’accueil.

Venues exprimer leur compassion, de nombreuses personnes, hommes et femmes, vêtues de T-shirts à l’effigie de l’illustre défunt ont formé une haie d’honneur de l’aérodrome à la ville.

Montée sur un command-car des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI), la dépouille a été transportée jusqu’à la grande mosquée au quartier Bakayoko.

Tout le long du parcours du cortège funéraire, les populations se sont rassemblées pour rendre un vibrant hommage à l’illustre disparu.

En tête de cortège, une foule de jeunes, pour qui Hamed Bakayoko a été un modèle de réussite et d’humanisme, ont joyeusement scandé ”Ham Bak n’est pas mort”. A l’inverse, des femmes étreintes par l’émotion, n’ont pu retenir leurs larmes à l’exposition de la dépouille dans la mosquée. Là, tristesse et douleur immenses étaient palpables. Puis une prière a été faite à la mosquée pour saluer la mémoire du grand serviteur de l’Etat qu’a été le Premier Ministre.

Une veillée de prières des imams est prévue dans la soirée de ce jeudi 18 mars.

L’inhumation aura lieu le 19 mars après la prière de vendredi. La cérémonie des 3ème et 7ème jours se tiendra le dimanche 21 mars au stade municipal d’Abobo à Abidjan.

Le Premier Ministre Hamed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars dernier en Allemagne des suites d’un cancer, a eu droit à l’hommage de la Nation le mercredi 18 mars au Palais Présidentiel. A cette occasion, il a été élevé à la dignité de Grand-Croix dans l’Ordre National.

Il était âgé de 56 ans et père de quatre enfants, dont une fille.

Avec primature

Comments

comments