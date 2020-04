People: après Dj Arafat, Carmen Sama pleure une autre personne qui lui était chère « Tu as brisé le cœur de toute la famille… »

« Aujourd’hui, cela fait un an que que tu es partie. Un an que tu as brisé le cœur de toute la famille. Un an que tu m’as laissé le rôle de la sœur aînée. Pourtant, tu m’avais promis de ne jamais m’abandonner. Je comptais sur toi, Nathalie. Tu étais ma confidente, ma meilleure amie, ma conseillère et ma sœur chérie. Je me souviens des préparatifs de mon mariage traditionnel. Tu étais tellement excitée ( en décembre 2018) à l’idée que ta petite sœur devienne officiellement mme Houon, hélas. Ne t’inquiète surtout pas, ton fils est dans de bonnes mains.

Carmen Sama perd sa sœur Nathalie, décédée, il y’a un an

Notre maman essaie de tenir le coup, mais tu sais, Nathalie, il n’est jamais facile de perdre son premier enfant. Tu me manques grande sœur. Que ton âme repose en paix. Je t’aime… ». Voilà un an que Carmen Sama voyait disparaître sa sœur aînée, Nathalie, à qui elle a décidé de rendre hommage en ce jour. 4 avril 2019- 4 avril 2020, un an de douloureuse séparation. Quatre mois après le décès de sa sœur, Carmen allait se voir confronter au plus grand drame de sa vie, la mort de son fiancé, Dj Arafat. A 24 ans, la jeune dame aura vécu de lourdes épreuves, qui bien entendu auront forgé d’une manière ou d’une autre sa personnalité.

Lire sur actupeople

Comments

comments