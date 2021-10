Séguéla : Après son décès dans le crash de l’hélicoptère militaire le Colonel Bakayoko Massoman, inhumé dans son village natal

Après son décès dans le crash l’hélicoptère militaire de type MI-24 dans la nuit du 09 au 10 Septembre 2021,avec quatre de ces frères d’armes, le Colonel Bakayoko Massoman a été enterré, le vendredi 01 Octobre 2021, auprès de ces ancêtres, à Lolo, son village natal, dans la sous préfecture de Sifié, Département de Séguéla.

L’inforamaion a été rendue publique, le samedi 02 Octobre 2021, par la page Facebook “Canton Gouran”, qui est le compte Facebook de la Mutuelle de Développement Economique et Social du Gouran (MUDESG), qui est un canton de la sous préfecture de Kamalo, voisine à la sous préfecture de Sifié.

Toujours selon cette source, qui confirme une publication de la page Facebook “Bak Falik Léa”, cette cérémonie d’inhumation a lieu après la levée du Corps qui a lieu à Abidjan le 30 Septembre 2021, suivie du transfert de la dépouille le même jour.

Ainsi peut-on lire :

<< Transfert du corps le Jeudi 30 Septembre 2021 du Lieutenant Bakayoko Massoma du GATL dans son Village Natal Lalo S/P de Sifié dans le Département de Séguela.>>

Cette publication a aussi rappelé les circonstances de la mort du colonel feu Bakayoko Massoman en ces termes :

<< Pour rappel, le Lieutenant Bakayoko est décédé dans le crash du MI-24 dans la nuit du 09 au 10 Septembre 2021, avec quatre de ces frères d’armes, alors qu’ils effectuaient une mission dans du pays.>>

Ces moments de l’ultime séparation entre les Colonel Bakayoko, ses parents venus des villages des deux Sous Préfectures de Sifié et de Kamalo et ses frères d’armes qui ont fait le déplacement, ont été très douloureux,npleins d’émotions, de désarroi et de consternation totale pour ces derniers.

Il faut aussi rappeler que le sacrifice du 7ème jour est prévu le dimanche 03 Octobre 2021 à Abidjan.

Bassira.

