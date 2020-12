Showbiz: le décès de la femme de suspect 95 est-il provoqué par un empoisonnement ?

Le dimanche 13 décembre 2020, Suspect 95 annonçait la mort de sa femme. Aux dernières nouvelles, la thèse d’un empoisonnement n’est pas épargnée.

La femme de Suspect 95, décédé le dimanche dernier, a-t-elle été empoisonnée? C’est la question qu’il convient de se poser, à la suite de la découverte d’un pot de yaourt ouvert, et posé près d’un poison à rat chez elle.

Elle était dans cette résidence à 03 pièces de Cocody palmeraie dans un immeuble, avant d’être transférée de toute urgence à l’hôpital. Malheureusement, elle est décédée en cours de chemin. Le dossier a été confié à la police criminelle, le lundi 14 décembre 2020.

Pour rappel, la mort de la jeune dame a été annoncée par Suspect 95 sur Facebook. « Je viens de perdre ma femme, celle qui m’a motivé à devenir ce que suis aujourd’hui, qui m’a encouragé à monter tout ce business, je ne le souhaite à personne, je serais OFF pendant un certain moment, aidez-moi à me recueillir pour le repos de son âme“, a annoncé l’artiste. Au vu des dernières informations, c’est un nouveau drame à élucider par la police ivoirienne.

Suspect 95 est un rappeur ivoirien confirmé. Il a su révéler son talent par son professionnalisme grâce à des titres tels que « Enfant de Boss, c’est Boss », Contrat », Ma seule petite, je veux dépenser », enfant des gens et bien d’autres. Ces tubes sont vus et écoutés par des millions d’ivoiriens et bien au-delà des frontières.

En plus d’être un excellent chanteur, c’est un excellent débateur. Il est l’auteur du débat autour du Syndicat, du mois de décembre, de la fête de fin d’année et des frais de transport qui s’élèvent à 2000f quelque soit le lieu de départ.

