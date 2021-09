Skelly “l’oiseau rare” sera inhumé le 11 Septembre 2021 à Bouaké

La famille biologique de Feu Skelly serait au four et au moulin pour une bonne réussite des funérailles.

Emporté, le 25 Août dernier, à l’âge de 42 ans, par une maladie, Taregue Éric Francis Parfait dit Skelly, ou l’oiseau rare ou encore le petit fils de la Reine Abla Pokou sera inhumé bientôt. Ce, après plusieurs cérémonies traditionnelles, artistiques et religieuses qui s’établissent comme suit : du mercredi 08 septembre 2021 au jeudi 09 septembre 2021 , les condoléances sont reçues au domicile du défunt à konankankro près de l’aéroport de Bouaké de 18h à 20h. Suivra le vendredi 10 Septembre 2021 de la veillée religieuse, traditionnelle et artistique de 20 heures à l’aube.

Enfin, le samedi 11 Septembre prochain, de 8 heures 30 minutes à 9 heures 30 minutes, se fera la levée de corps à l’IVOSEP du Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké suivie de l’inhumation au cimetière Municipal de Bouaké.

Après l’inhumation du ” fils du vent ”, une messe d’action de grâce à la Cathédrale de la ville sera faite le dimanche 12 Septembre 2021.

Yako aux familles biologiques, au monde de la culture et aux populations de Bouaké.

Paul Konan

