Togo : la mère de la star de football Emmanuel Sheyi Adébayor est décédée

La mère de l’ancien Capitaine des Eperviers du Togo, Emmanuel Sheyi Adebayor est morte. Le décès a été annoncé par le footballeur lui même sur sa page Facebook.

Hajia Adébayor, mère d’Emmanuel Adebayor n’est plus. La mère de l’ex capitaine des Éperviers du Togo, Emmanuel Adebayor, est décédée le vendredi 13 août 2021 dès suite d’une longue maladie. Selon la presse locale, la mère du ballon d’or africain 2008 souffrait d’hypertension artérielle.

La même source estime que ce n’est plus la lune de miel entre le footballeur et sa mère. Depuis près d’une décennie, le footballeur togolais et sa mère ne se parlent plus. « Toutes les femmes togolaises sont mes mamans, je n’ai pas besoin de me réconcilier avec une maman. Je suis bien avec toutes les femmes de mon pays et c’est le plus important », avait déclaré Emmanuel Adebayor en 2016.

ivoirwebtv

