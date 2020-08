UNICEF Côte d’Ivoire : l’ annonce du décès d’Aïcha Mambala Traoré, championne pour les enfants et les jeunes filles

Aïcha était une jeune femme d’exception pleine d’amour et de compassion. Elle croyait sincèrement en ce qu’elle faisait pour les filles de Côte d’Ivoire. Et elle transformait la vie des jeunes filles, une à la fois, avec patience et amour.

Les programmes d’engagement des jeunes d’UNICEF Côte d’Ivoire et U-Report n’auraient pas le succès qu’ils ont aujourd’hui sans elle. Et grâce à elle, des centaines de jeunes filles se sont accrochées à l’école malgré des situations plus difficiles que nous pouvons l’imaginer.

C’est aussi en grande partie grâce à son leadership que les élèves de Côte d’Ivoire ont pu continuer à suivre leurs leçons à la télé et à la radio pendant la pandémie du coronavirus.

Avec : actupeople.net

