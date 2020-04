Urgent: décès du journaliste François Mattei, ami de Gbagbo

Le journaliste François Mattei, proche du Président Laurent Gbagbo, est décédé ce dimanche des suites d’une longue maladie, a appris Ivoirebusiness de sources familiales proches.

« C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons la mort de François Mattei, époux et père de deux enfants.

François nous a quittés ce matin suite à une longue maladie.

Myriam, Maya, et Adam », lit-on dans un communiqué signé par son épouse Myriam et ses enfants Maya, et Adam, et transmis à Ivoirebusiness.

Il était le co-auteur avec le Président Laurent Gbagbo du livre « Pour la vérité et la justice ».

Sa famille, le Président Laurent Gbagbo, et ses proches sont inconsolables, au moment où nous mettons sous presse.

Né en 1948, François Mattei était journaliste d’investigation.

Devenu, en 1979, grand reporter au Journal du Dimanche, il se passionne pour le Liban et l’Afrique.

Son l’itinéraire journalistique bifurque en 1992 lorsqu’il devient manager des Gipsy Kings. Il finit par revenir à la presse, et pige pour le Nouvel Obs, le Point ou VSD.

Rédacteur en chef à France Soir en 2003, il quitte le journal en 2005, renoue avec le journalisme indépendant. Fait des coups, dont l’interview de Fofana dans sa cellule.

Avec sa mort, la France et le monde perdent un grand journaliste et un écrivain de renommée internationale.

