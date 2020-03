Urgent: la tombe de Roger Fulgence Kassy profanée

Le samedi 7 mars 2020, des fans de Roger Fulgence Kassy (RFK), ont annoncé que la tombe de ce dernier avait été profanée. Ainsi, l’une de ses fans s’indignait de cette forfaiture orchestrée sur la tombe du journaliste.

« Avis à tous ! Nous venons à peine d’inhumer notre maman en profitant pour faire un caveau pour revaloriser les tombes de nos défunts et surtout notre idole à tous que nous avons tant aimé (…) pourquoi profaner sa tombe ? », s’est-elle interrogée sur sa page Facebook avec des images illustratives. Elle a également indiqué que la photo sur la tombe de l’artiste a été emporté 31 ans après son décès.

« Vous allez faire quoi avec la photo que vous avez enlevée, 31 ans plus tard ? C’est un manque de respect pour la douleur de sa famille et surtout pour tous ceux qui l’aiment. Sachons raison gardée. Respectons nos morts, quel que soit l’amour que nous leur portons », a-t-elle exprimé son amertume. Considéré comme l’un des animateurs les plus talentueux de sa génération, Roger Fulgence Kassy s’est vu ériger au rang de star et de mentor de la jeunesse ivoirienne.

Il était l’un des animateurs vedettes de la 1 ère chaîne ivoirienne avec notamment son émission à succès Podium. Animateur télé, RFK est né en 1956 et décède le 20 janvier 1989, des suites d’une longue maladie. Plusieurs spéculations ont couru sur la cause de la mort de RFK. L’on retient officiellement que c’est une cirrhose de foie qui a eu raison de l’enfant de Kokumbo localité située dans le département de Toumodi au centre de la Côte d’Ivoire.

Celui-ci a eu droit à des funérailles de dimension nationale comme l’artiste DJ Arafat. En effet, le 31 août 2019, les obsèques du chanteur DJ Arafat ont tourné à l’horreur. Des centaines de fans se sont rués dans le cimetière, certains allant jusqu’à déterrer le cercueil de l’artiste. Le préfet d’Abidjan a annoncé que 12 personnes avaient été interpellées. Aujourd’hui, pourquoi cet incivisme en Côte d’Ivoire ? Les gens gagnent quoi à s’en prendre aux tombes des stars ivoiriennes ?

