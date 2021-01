USA : le journaliste et animateur de radio Larry King est mort aujourd’hui 23 Janvier 2021

Le journaliste et animateur radio, Larry King, est décédé, ce samedi 23 janvier 2021, à 87 ans.

«Avec une profonde tristesse, Ora Media annonce le décès de notre co-fondateur, hôte et ami, Larry King, décédé ce matin à l’âge de 87 ans au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles», ont écrit les proches du journaliste sur son compte Twitter, ce Samedi.

Dans le message, aucune cause du décès n’a été donnée. «Pendant 63 ans et sur les plates-formes de la radio, de la télévision et des médias numériques, les milliers d’interviews, de récompenses et de renommée mondiale de Larry témoignent de son talent unique et durable en tant que diffuseur.

De plus, alors que c’était son nom, apparaissant dans les titres des émissions, Larry a toujours considéré ses sujets d’interview comme les véritables stars de ses programmes, et lui-même comme un simple intermédiaire entre l’invité et le public », a rappelé le même communiqué qui annonce sa mort.

Connu pour ses questions courtes, directes et simples, Larry King est de ceux qui pensent que les questions réfléchies fournissaient généralement les meilleures réponses, et il ne s’était pas trompé dans cette croyance. Les arrangements funéraires et un service commémoratif seront annoncés plus tard, en coordination avec la famille King.

Larry King mort du coronavirus?

Le 2 janvier 2021, la nouvelle de l’hospitalisation de King, en raison du COVID-19, a été rendue publique. “Larry a combattu tant de problèmes de santé, ces dernières années, et il se bat aussi durement contre celui-ci, c’est un champion”, a déclaré, à ABC News, une source proche de la famille King.

Sa mort survient, 5 mois après celle de deux de ses enfants, à l’été 2020: son fils, Andy, et sa fille, Chaia, tous deux décédés à 23 jours d’intervalle.

Andy est décédé subitement d’une crise cardiaque le 28 juillet, il avait 65 ans. Quant à Chaia, elle s’en est allée le 20 août, peu de temps après avoir reçu un diagnostic de cancer du poumon. Elle avait 51 ans.

