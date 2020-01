Voici le vrai message de condoléances du Président BEDIE suite au décès du doyen Joseph AKA-ANGUHI

Côte d’Ivoire : Voici le vrai message de condoléances du Président Henri Konan BEDIE suite au décès du doyen Joseph AKA-ANGUHI

Chers Compagnons, c’est avec une grande consternation que j’ai appris le décès, survenu le mardi 28 janvier 2020, de mon ami et frère Joseph AKA-ANGUHI, membre du comité des sages du PDCI-RDA et époux de l’ex-maire de la Commune de Port-Bouet, Hortense AKA-ANGUHI, rappelée à Dieu le 30 septembre 2017.

Homme de devoirs, discret et au service de la nation, il a su œuvrer, à la fois, au rayonnement de notre parti, au développement des activités de la multinationale Unilever en Côte d’Ivoire et à la consolidation des activités de l’Union Patronale de Côte d’Ivoire, dont il fût le Président.

La conjugaison réussie de ses multiples occupations professionnelles avec son engagement politique fait de lui un modèle de don de soi, au service de la nation et de notre grand parti.

En ces instants de grande douleur et de désarroi, je m’incline devant sa dépouille et salue sa mémoire, sa fidélité et sa loyauté au PDCI-RDA.

Au nom du PDCI-RDA et en mon nom personnel, j’adresse mes sincères condoléances à ses enfants et à l’ensemble des membres des familles AKA-ANGUHI et DADIE.

Dans le recueillement, que le Tout Puissant les assiste et les fortifie pour surmonter cette dure épreuve.

Que l’âme de Joseph repose en paix.

Fait à Abidjan, le 29 Janvier 2020

Henri Konan BEDIE

Président du PDCI-RDA

