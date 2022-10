Côte d’Ivoire: Depuis Daoukro, la Jeunesse Commando du PDCI brille par leur présence

Ce Jeudi 29 Septembre 2022 La JEUNESSE COMMANDO DU PDCI-RDA à participé activement a la tenue du Bureau Politique à l’hôtel ” La Paix de Daoukro ” afin d’assurer la Sécurité des Personnes et des Biens. À la fin de cette rencontre enrichissante et de partage d’expériences, L’équipe COMMANDO à posé Fièrement avec plusieurs Cadres et Élus du PDCI-RDA Convaincus du travail remarquable de ce Mouvement sur le terrain pour la bonne marche du parti.

Parmi Ceux-ci nous pouvons citer Monsieur le Vice-président du PDCI-RDA, Président du Conseil Régional de L’IFFOU, M. TRAORÉ ADAM-KOLIA avec qui nous avons obtenu une séance de travail afin de préparer la Facture Rentrée Politique des Coordinations COMMANDOS de La Région de L’IFFOU ; Docteur Émile KOUASSI Membre du Bureau Politique, Militant très actif de Bocanda , Militant qui ne ménage aucun Effort lorsqu’il s’agit du PDCI-RDA ; Monsieur LESSIEHI MATHIAS Secrétaire Exécutif Chargé des Mouvements Associatifs du PDCI-RDA ; L’honorable DIA HOUPHOUET Augustin, Député de la Commune de Yopougon, Monsieur le Vice-président AFFO N’GUESSAN SYLVAIN ; Madame HOULÉ NOËLLE… et bien d’autres Personnalités…

Merci à l’équipe COMMANDO DU PDCI-RDA pour l’engagement indéfectible lorsqu’il S’agit du PDCI-RDA et Merci à nos différentes Autorités qui ont Cru en nous dès les Premières heures…

Vive le PDCI-RDA

Vive la Jeunesse Commando du PDCI-RDA

