Abobo/ Les occupants illégaux du site Coco-services à Anador ont quitté les lieux

Une semaine après sa rencontre avec les artisans, les commerçants, transporteurs et les vendeurs de bétails, l’opération de libération des espaces occupés anarchiquement dans la commune d’Abobo a démarré aujourd’hui.

Les occupants illégaux du site Coco-services situé à Abobo Anador ont quitté les lieux, notamment les vendeurs de bétails.

Les services techniques de la mairie, encadrée par les forces de l’ordre arrivés sur les lieux peu avant 06 heures le dimanche, n’ont pas trouvé de vendeurs de bétails sur le site, parce qu’ils avaient quitté les lieux la veille.

Les agents de la maire ont seulement démantelé les installations anarchiques que les vendeurs de bétails ont laissé derrière eux.

Kandia Camara et la première adjointe au maire Jeanne Peuhmond se sont rendus sur les lieux cet après-midi et ont constaté que les vendeurs et leurs bétails n’étaient plus sur le site.

Le maire d’Abobo a à l’occasion remercié et félicité les agents municipaux, les forces de l’ordre et les responsables des occupants illégaux et a déclaré que « c’est le début d’un vaste programme de déguerpissement ».

« Nous voulons que les populations d’Abobo vivent dans de très bonnes conditions. Qu’Abobo soit une Commune très belle où il fait bon vivre dans la paix et la sécurité. Je me réjouis, parce que les populations ont adhéré à notre initiative », a-t-elle ajouté.

La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères a annoncé que l’espace libéré va abriter de nombreuses infrastructures. Elle a cité entre autres, la construction d’un Centre hospitalier universitaire (CHU), d’un lycée d’excellence, d’une piscine olympique.

Kandia Camara a assuré les populations que « le Président de la République Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara a de grandes ambitions pour Abobo et sa population »

Elle a demandé aux populations de continuer d’adhérer au programme de déguerpissement qui est fait pour leur bien être et a émis le vœu, qu’Abobo demeurera la commune qui est “Zo” (belle).

La ministre d’Etat a indiqué que des endroits seront réservés pour réalisations et a rappelé qu’Abobo aura bientôt un grand marché moderne.

L’opération de libération de l’espace Coco-services a été saluée par Diko Djibril l’un des responsables des bouviers.

Selon lui avec le projet qu’il qualifie de “colossal” que l’Etat veut réaliser sur le site, en tant que Président de l’association des vendeurs et éleveurs, il a ordonné à tous les acteurs de repartir sur le site de l’ancienne casse d’Adjamé.

Si certains ont désormais peur des projets d’urbanisation massive qui viendraient troubler la quiétude des riverains du quartier Anador outre le bétonnage de cette zone verte en pleine ville, en leur nom, Soro Mamadou a remercié, le Maire pour son initiative, qui leur permettra de vivre en toute sécurité et a souhaité enfin l’aménagement de l’espace.

