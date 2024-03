Activités politiques : Tidjane Thiam échange avec Simone Gbagbo

Tidjane Thiam s’est entretenu le 7 mars 2024, avec la présidente du Mouvement des générations capables (Mgc), Simone Ehivet Gbagbo. Cette rencontre a été l’occasion pour le président du Pdci-Rda de demander conseils auprès de l’ex-Première dame sur certains sujets de la situation socio-politique.

“C’était un privilège de pouvoir passer un moment en sa compagnie. La première chose que je voulais faire, c’était de la remercier parce qu’elle avait tenu à assister personnellement au congrès extraordinaire du Pdci-Rda qui a eu lieu en décembre 2023 à Yamoussoukro. Le premier objectif de la démarche, c’était donc de la remercier. Ensuite d’avoir un entretien avec elle sur divers sujets. C’est le premier depuis mon élection. Il s’agissait de l’écouter compte tenu de sa grande expertise en matière politique. Je souhaitais vraiment recueillir ses avis, ses orientations alors que je commence mon mandat. Mais aussi discuter avec elle de certaines problématiques d’aujourd’hui sur la scène politique ivoirienne, mais aussi sur la scène internationale. Cela a été pour moi très enrichissant. Je me réjouis de cette conversation”.

C’est donc enrichi d’un échange franc et convivial qu’il est reparti de cette rencontre. “J’ai beaucoup appris, beaucoup écouté. J’espère avoir prochainement l’occasion d’échanger de nouveau avec la présidente du Mgc et son équipe”, a reconnu le président du Pdci.

A sa suite, Simone Ehivet Gbagbo s’est réjouie de cette visite de travail. “Cela a été un vrai plaisir de discuter avec le président du Pdci-Rda. Je suis allée à Yamoussoukro le jour de leur congrès, mais j’y suis allée, convoquée. J’allais dire presque manu militari par les organisateurs du congrès. Mais c’est avec joie que je le retrouve. Je lui souhaite vraiment bon vent, et on a commencé à échanger. On va faire de bonnes choses”, a indiqué la présidente du Mgc.