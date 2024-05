Adoption du PJ gouv2 : Le gouvernement renforce son engagement en faveur de la jeunesse de Côte d’Ivoire

Le gouvernement ivoirien, sous la direction du Président de la République, Alassane Ouattara, persiste dans sa volonté inébranlable de résoudre de manière efficiente et efficace la problématique de l’insertion socio-professionnelle des jeunes et d’améliorer leur employabilité.

Le gouvernement Beugré Membé a adopté, le mercredi 8 mai 2024, les objectifs de la phase 2 du Programme Jeunesse du gouvernement (PJGouv 2). Pour l’année 2024, ces objectifs sont principalement axés sur la consolidation des acquis et la poursuite de l’exécution des projets de développement et d’épanouissement de la jeunesse.

Ces objectifs se décomposent en trois axes majeurs : l’accélération de la formation, l’insertion professionnelle et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes, le renforcement de l’engagement citoyen et de l’éthique sociale des jeunes, ainsi que l’amélioration des conditions d’épanouissement et de bien-être des jeunes.

L’ensemble des initiatives et des réformes prévues est estimé à 438 403 869 490 Fcfa, avec pour objectif d’impacter 1 500 000 jeunes et de construire ou de réhabiliter 142 infrastructures de jeunesse.

Cette deuxième phase du Programme Jeunesse du Gouvernement témoigne de l’ambition du gouvernement sous la direction du Président Alassane Ouattara.

Cette deuxième phase du Programme Jeunesse du Gouvernement témoigne de l’ambition du gouvernement sous la direction du Président Alassane Ouattara de poursuivre la dynamique initiée en 2023, visant à renforcer la promotion de la jeunesse et à lui garantir des emplois décents.

Ce programme a été élaboré en collaboration avec 21 autres ministères sectoriels, notamment l’Éducation nationale, l’Enseignement professionnel, l’Enseignement supérieur, le Sport, le Tourisme, la Construction, les Ressources animales, la Communication, l’Agriculture, le Commerce, etc. Un montant total de 1 118 milliards de F Cfa est mobilisé pour l’ensemble des initiatives sur la période 2023-2025.

Il convient de rappeler que le PJ Gouv 1 a eu un impact sur plus d’1 million 100 mille jeunes pour un budget de plus de 500 milliards de F Cfa.