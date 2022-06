AFFI N’GUESSAN CHEZ BLÉ GOUDÉ À LA HAYE.

Côte à côte, au bas de l’escalier d’un immeuble. Charles Blé et Affi N’guessan ont posé devant les caméras et autres photographes le mardi 28 juin 2022. Le président du Front populaire ivoirien (FPI) était en déplacement à La Haye.

À l’issue de leurs échanges, les deux hommes se sont adressés à la presse. Selon Charles Blé Goudé, la présence d’Affi N’guessan à ses côtés est un réconfort.

« Lorsque vous êtes dans les difficultés, celui que vous voyez, c’est celui-là qui vous considère comme un membre de sa famille », a indiqué l’ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo.

À en croire Charles Blé Goudé, le président du FPI a toujours été un soutien pour lui dans la situation qu’il traverse.

« Le président Affi a été depuis le début auprès de moi pour me conseiller la patience et pour intercéder auprès des autorités du pays et du président de la République en vue de la délivrance de mon passeport », soutient Blé Goudé.

Charles Blé Goudé, tout comme l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a été acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) le 31 mars 2021. Mais à la différence de l’ancien dirigeant ivoirien, l’ex-ministre de la Jeunesse n’est toujours pas rentré en Côte d’Ivoire.

Ce soutien à Charles Blé Goudé intervient alors que les rapports entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N’guessan, son ancien Premier ministre, ne sont plus au beau fixe. Laurent Gbagbo depuis son retour en Côte d’Ivoire le 17 juin 2021, a décidé de rompre tout rapport politique avec Affi N’guessan et le FPI au profit du Parti des peuples africains Côte d’Ivoire ( PPA-CI) qu’il a mis sur pied.

Allons-nous vers un rapprochement Affi -Blé Goudé ? La question reste posée.

