Après les législatives: les 6 députés de l’opposition effectuent une tournée dans la commune de Yopougon

La reconnaissance semble être la vertu la mieux partagée par les 6 nouveaux députés EDS-PDCI-RDA de Yopougon. Après leur grande victoire face au RHDP, les honorables Georges Armand Ouégnin, Zéhia Berthe, Euphrasie N’guessan, Aké Akébié, Augustin Dia Houphouët et Michel Gbagbo ont entamé le samedi la première étape d’une tournée de remerciements aux populations. Cette tournée les mènera dans plusieurs gros quartiers de la plus grande commune du pays.

Conduite par la tête de liste, le Pr Georges Armand Ouégnin, président de la plateforme EDS, la délégation qui comprenait également la direction de campagne s’est rendué le samedi soir à KOUTÉ et à Béago. Dans ces deux villages-quartiers, l’honorable Georges Armand Ouégnin a transmis, au nom de ses collègues parlementaires, les remerciements des présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié pour avoir récupéré les 06 sièges de députés des mains du RHDP.

Les échanges de nouvelles ont été chaleureux.

Aux populations, ravies de voir leurs élus, le Pr Georges Armand Ouégnin a toutefois recommandé la vigilance et la mobilisation pour les scrutins à venir, notamment les municipales: “C’était dur mais on a gagné. Ils ont fait toutes sortes de magouilles mais le peuple a dit non. Quand vous allez nous voir à la télévision, dites vous que c’est Béago qui est à l’Assemblée nationale. On ne va pas fêter longtemps parce qu’on doit se mettre au travail. 2023 arrive. On a arraché un pied. Dans peu de temps, on va arracher l’autre pied du RHDP à Yopougon ici”.

Pour marquer leur présence constante auprès de leurs concitoyens, les 6 députés EDS-PDCI-RDA ont annoncé l’ouverture d’une permanence “car on vous appartient. On est pour vous. Yopougon doit toujours rester Yopougon de Gbagbo et Yopougon de Bédié”, a affirmé l’honorable George Armand Ouégnin. À la grande joie des nombreux personnes présentes.

Les populations n’ont pas boudé leur plaisir.

La tournée de remerciements fait un break ce dimanche et reprend demain lundi 29 Mars, selon le programme communiqué par le secrétariat de la direction de campagne. Ainsi, la délégation sera demain à Yopougon Attié, au Banco et à Andokoi village. Le mardi 30 Mars, Michel Gbagbo, Dia Houphouët et les autres se rendront à Niangon Attié, Adiopo-doumé et à Niangon-adjamé.

Patrick Russel

