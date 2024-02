Assinie-Mafia : La mairie se dote d’un nouveau siège

La commune d’Assinie-Mafia a de nouveaux locaux. Le nouveau siège a été présenté à la population par le maire d’Assinie-Mafia, Pierre Magne le 16 février 2024 à la population. Situé en bordure de la voie principale juste après la gare routière, l’inauguration de cet édifice a été faite en présence de Trazié Geraldo Lucie, préfet d’Adiaké, de sa majesté Fian Mossou V, rois des Essouma, et de Nanan Adjoumani, chef central du royaume, des chefs de village et des présidents des associations des opérateurs économiques. Ces nouveaux locaux ont été acquis en accord avec tous les membres de la municipalité et l’aval du conseil municipal.

« J’ai entrepris des démarches en vue de trouver un cadre plus approprié à notre vision d’une administration communale plus efficace. Cette initiative répondait à un objectif, l’amélioration des conditions de travail et d’optimisation du rendement des services municipaux à l’effet d’offrir aux populations, un service public de qualité », a justifié le premier magistrat d’Assinie-Mafia.

Au cours de cette cérémonie, Pierre Magne a insisté sur sa vision pour Assinie-Mafia : « Ce nouveau cadre de travail répond temporairement à l’exigence de standards que nous voulons comme siège de la mairie, mais je pus vous assurer que l’idéal serait qu’avant la fin de notre mandat, nous puissions bâtir un hôtel de ville digne de notre belle commune. Pour atteindre cet objectif, je continue le lobbying auprès des plus hautes autorités du pays à l’effet d’avoir le financement qui nous permettra d’avoir l’une des plus belles mairies de Côte d’Ivoire».

Présente à cette cérémonie, le Préfet d’Adiaké, Trazié Geraldo Lucie a salué le dévouement indéfectible du maire et de son équipe à œuvrer inlassablement aux côtés des populations pour relever tous les défis et de gagner les batailles futures.

« Je suis convaincue que ces nouveaux bureaux offriront un cadre de travail adapté et propice aux personnels, chose susceptible de renforcer leurs motivation et leur efficacité dans la mission du service public», a-t-elle dit.

Kouassi Ernest et Diarra Brahima respectivement secrétaire général du royaume d’Essouma et porte-parole des agents de la mairie se sont réjouis du choix des nouveaux locaux qui abrite le siège de la mairie.