Augmentation du taux d’enregistrement à l’état civil : Affiches et dépliants confectionnés pour accentuer la sensibilisation

La Direction du contrôle de l’état civil et des archives (Deca) innove. Cette structure sous-tutelle du ministère de la Justice et des Droits de l’homme, dans la dynamique d’obtenir taux important d’enregistrement à l’état civil a confectionné des affiches et dépliants. Paul Koreki a représenté le Garde des sceaux, le jeudi 4 avril, à Cocody, a la présentation de ces imprimés à caractère didactique. A ce titre, il a fait savoir que ces supports ont été institués pour une meilleure sensibilisation des forces vives aux nouvelles règles en matière de déclaration de naissance et de décès. Cette législation, selon lui, vise à faire passe le taux d’enregistrement de 68,2% à 100% comme c’est le cas au Maroc ou au Cap-Vert. Paul Koreki, relativement à cet objectif, à féliciter la Deca pour le travail accompli à travers l’édition des dépliants et des affiches. « On ne peut pas avoir de développement sans un bon état civil », s’est-il convaincu par la suite. Aboubacar Ouattara, directeur du contrôle de l’état civil et des archives, a quant à lui, soutenu que « les documents élaborés apporteront des réponses à l’essentiel des questions posées sur les déclarations et les mécanismes d’enregistrement des naissances et de décès, ainsi que la célébration des mariages ».

Il a spécifié que cette nouvelle législation se rapportant à la confection des affiches et dépliants est née de la réforme du cadre juridique et institutionnel, voulue par la Stratégie nationale de l’état civil et de l’identification (Sneci) adoptée par le gouvernement le 28 novembre 2018. Cette disposition légale, selon les termes de références, a conduit au vote de la loi n°2028-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil et de la loi n°2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance.