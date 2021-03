Bagoué: la nièce du président Ouattara sur les lieux de la campagne avec son époux

La campagne électorale en vue des élections législatives du 06 mars prochain bat son plein. On se bat comme on peut tant au niveau des partis politiques que chez les candidats indépendants en vue de rafler le maximum de siège à l’hémicycle ivoirien. Dans la région de la Bagoué, plus précisément à Kouto, la tête de liste du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et Paix (RHDP), Bruno Nabagné Koné est plus que jamais au contact des populations en vue de solliciter leurs suffrages.

Son épouse, Touré Masséré, Directrice de la communication et nièce du Président Alassane Ouattara l’a d’ailleurs rejoint sur le terrain. Visiblement heureux de ce soutien, le coordonnateur régional du RHDP dans la région de la Bagoué a exprimé ses sentiments via sa page Facebook officielle.

<< Chères populations, elle est à nos côtés pour la première fois. D’habitude elle a du mal à venir parce qu’elle travaille aux côtés du Président de la République. Son calendrier est contraignant. Elle a dit je viens soutenir mon mari. Je voudrais qu’on remercie et félicite Masséré Touré Koné qui est avec nous. Merci Masséré pour tout>>, à-t-il réagi.

