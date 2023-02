Bénin :9e législature, Asan Seibou, président du groupe parlementaire

A l’instar du parti Les Démocrates, l’UP le Renouveau, le Bloc Républicain (BR) a mis en place son groupe parlementaire ce jeudi. Il est composé des 28 députés du parti et dirigé par Assan Seibou.

La page de la constitution des groupes parlementaire pour la 9e législature est désormais tournée. On connaît maintenant les trois groupes qui animeront cette législature spéciale, élue pour trois ans.

Le Bloc Républicain est le troisième et le dernier groupe qui s’est constitué. Dans la déclaration de constitution, le député Assan Seibou a indiqué que ce groupe parlementaire demeure membre de la majorité présidentielle. « Le groupe parlementaire « Bloc Républicain » reste membre actif de la majorité présidentielle et travaillera à animer, renforcer et consolider la majorité parlementaire dans la droite ligne de ses missions dévolues aux parlementaires : le député BR s’attèlera à légiférer, à contrôler et à interpeller au besoin l’exécutif », a réaffirmé le parlementaire.

Comme l’indique le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le groupe parlementaire BR est dirigé par un Bureau de trois députés. Il s’agit de :

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,

Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de l’Assemblée nationale;

Chers collègues députés ;

Nous tenons d’entrée, à vous féliciter, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de l’Assemblée nationale pour votre brillante élection à la tête de notre institution.

Nos justes félicitations, Monsieur le Président pour votre réélection, preuve s’il en est encore, de la grande confiance et sympathie nées de votre attachement aux valeurs républicaines de travail, de fraternité et de justice, valeurs qui ont caractérisé la gestion du parlement tout au long de la 8ème législature.

Chers membres du bureau, nous vous prions de recevoir nos justes souhaits de réussite pour votre mission ô combien exaltante qu’est le rayonnement de notre institution commune.

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ;

