Benin : Au moins 9 morts dans 3 attaques au Parc W

Trois attaques à la bombe artisanale mardi et jeudi ont fait au moins neuf morts et 12 blessés parmi les équipes en charge de sécuriser le parc naturel W dans le nord du Bénin.

African Parks, l’ONG de protection de l’environnement qui gère la partie béninoise du parc qui s’étend également sur le Burkina Faso et le Niger, avait d’abord fait état mercredi de six morts et dix blessés.

Le président béninois Patrice Talon a convoqué jeudi un Conseil extraordinaire des ministres à l’issue duquel un communiqué faisant état d’un nouveau bilan de neuf morts et 12 blessés a été publié dans la soirée.

Il s’agit des attaques les plus meurtrières jamais enregistrées par le Bénin, considéré comme un îlot de stabilité en Afrique de l’Ouest, une région où opèrent de nombreux groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique (EI).

“La portion de terre dénommée Point triple”, zone frontalière entre les trois pays, “est considérée depuis peu comme critique en raison des actions terroristes observées”, explique le secrétaire général du gouvernement, Edouard Ouin-Ouro, cité dans le communiqué.

Partie débusquer mardi des braconniers “une patrouille de garde forestiers d’African Parks Network (APN) est tombée sur un engin explosif improvisé ainsi qu’une deuxième patrouille dans les mêmes circonstances”, détaille le communiqué.

Ces deux attaques ont fait “au total huit morts (un agent civil d’APN, cinq gardes forestiers ainsi que leur instructeur français, un agent des Forces Armées béninoises) et 12 blessés”.

Une patrouille de reconnaissance a ensuite “subi le même sort” jeudi, “faisant une nouvelle victime civile, agent de APN, et portant ainsi le nombre d’engins explosés par mines artisanales à trois”.

Ces attaques n’ont pas été revendiquées mais une insurrection djihadiste originaire du Sahel s’est étendue à certaines parties de l’Afrique occidentale, dont le Niger et le Burkina Faso voisins.

L’armée béninoise a renforcé sa présence dans le nord du pays après les deux premières attaques djihadistes officiellement reconnues à la fin de l’année dernière.

Le mois dernier, au moins deux soldats béninois ont également été tués lorsque leur véhicule a sauté sur une mine artisanale dans le département de l’Atacora, dans le nord du pays.

Le parc national du W, qui s’étend sur le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, est collé au parc de la Pendjari où deux touristes français avaient été enlevés par des bandits en mai 2019.

