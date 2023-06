Benjamin Netanyahu promet de faire avancer la réforme controversée du système judiciaire

Le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu a indiqué, dimanche, sa volonté de faire avancer les travaux sur le projet de la réforme, très impopulaire, du système judiciaire. Estimée nécessaire par le gouvernement pour assurer un meilleur équilibre des pouvoirs, cette réforme constitue, pour ses détracteurs, une menace pour la démocratie israélienne.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a promis, dimanche 18 juin, de faire avancer les travaux sur le projet de réforme judiciaire voulue par son gouvernement, mais qui divise profondément le pays. “Nous nous réunirons cette semaine et commencerons les mesures pratiques”, a déclaré le chef du gouvernement israélien au début de la réunion hebdomadaire de son gouvernement, à Jérusalem, sans fournir davantage de détails.

Formé fin décembre avec le soutien de partis d’extrême droite et de formations ultra-orthodoxes juives, le gouvernement de Benjamin Netanyahu tente de faire passer une réforme de la justice qui donnerait notamment aux élus une plus grande influence sur la sélection des juges et limiterait les prérogatives de la Cour suprême.

L’annonce du texte en janvier a donné lieu à l’un des plus grands mouvements de contestation de l’histoire d’Israël.

Le gouvernement estime que la réforme est nécessaire pour assurer un meilleur équilibre des pouvoirs, mais ses détracteurs y voient une menace pour la démocratie israélienne et ses garde-fous institutionnels.

“Compromettre l’économie et la sécurité” d’Israël

Mais, mercredi, les deux principaux chefs de l’opposition israélienne, Yaïr Lapid et Benny Gantz, ont suspendu leur participation aux pourparlers. Yaïr Lapid accuse le Premier ministre “de faire croire qu’il était ouvert à la discussion”.

Dimanche, Benjamin Netanyahu a de nouveau accusé les chefs de l’opposition de “simuler de faux pourparlers”. Et a promis de faire avancer le projet “de manière mesurée et responsable”, sans fournir plus de détails une fois encore.

“L’annonce de Netanyahu de poursuivre unilatéralement la réforme judiciaire va gravement compromettre l’économie et la sécurité (du pays), et diviser le peuple d’Israël”, a réagi Yaïr Lapid dans une courte vidéo sur Facebook assurant poursuivre le “combat” pour que cela n’arrive pas.