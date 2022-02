Cameroun : le discret soutien du Royaume-Uni à Paul Biya

Dans une récente enquête, le site Declassified UK révèle que Londres apporte un appui militaire au régime de Yaoundé, en dépit des violations des droits humains.

C’est à un aspect méconnu des relations entre Londres et Yaoundé que se sont intéressés les journalistes de Declassified UK. Selon eux, le Royaume-Uni soutient le pouvoir de Paul Biya en lui apportant un appui militaire : rien qu’en 2021, six opérations antiterroristes auraient été menées sur le sol camerounais. Nom de code : Cylix, Bacchus ou encore Abbadide, précisent-ils, dans une enquête parue à la fin du mois de janvier.

Documents du ministère britannique de la Défense à l’appui, ils expliquent que cette aide a aussi pris la forme d’entraînements et, plus généralement, d’un « renforcement des capacités » de l’armée combattant notamment Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), groupe implanté au Nigeria voisin mais dont la zone d’influence s’étend au-delà de ses frontières.

Comments

comments