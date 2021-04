Campagne de solidarité/ Le PDCI-RDA offre 6.500.000 FCFA, aux victimes de la crise électorale de 2020

Militants, Militantes,

Chers Compatriotes,

A l’occasion des activités marquant les 75 ans d’existence du PDCI-RDA, notre parti a choisi de privilégier l’introspection afin de faire l’état de son parcours, depuis sa création à ce jour, et d’en tirer tous les enseignements à même de faciliter sa contribution à la construction de la nation ivoirienne, au cours des 25 prochaines années.

La journée de recueillement initiée le jeudi 29 avril 2021 et la campagne de solidarité qui en découle, se présentent comme un important moment de communion militante.

Cette commémoration se nourrit du souvenir de nos vaillants pionniers, aujourd’hui disparus, mais souligne également notre reconnaissance à l’endroit de nos militants contemporains, tout en célébrant l’engagement et la détermination de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui œuvrent à la préservation du patrimoine politique de notre parti.

Dans ce contexte socio-politique particulier, issu des terribles événements de la crise électorale de 2020, nous avons l’occasion de faire le rappel des vicissitudes subies par les militants de la première heure qui, à Grand Bassam en 1949 ou à Dimbokro en 1950, ont souffert le martyr et enduré la répression, du fait de leurs opinions politiques et de leur activisme visant à faire triompher leurs nobles idéaux de liberté, de justice et de paix.

Le parallèle se fait aisément avec l’acharnement et les brimades que connaissent, aujourd’hui, nos nombreux militants et militantes, ainsi que leurs familles et proches, pour des raisons identiques : le légitime besoin d’expression de nos opinions, la profonde aspiration à une société ivoirienne plus juste et l’ardent désir de vivre en bonne intelligence avec les diverses composantes de notre Nation.

Le Groupe parlementaire PDCI-RDA entend mettre en exergue l’une des vertus cardinales léguées par le Père fondateur et ses compagnons de lutte, la vertu de la Solidarité.

Solidarité à l’égard des familles endeuillées par les contentions politiques, solidarité à l’égard de nos valeureux militants et militantes injustement incarcérés, solidarité à l’égard de tous ceux et de toutes celles qui ont payé de leur sang et de leur vie, la défense de la cause du PDCI-RDA.

Aussi, les Députés du groupe parlementaire PDCI-RDA de la législature 2016-2020 ont, de novembre 2020 à mars 2021, appuyé les actions de Solidarité de notre partie, en mobilisant une contribution financière d’un montant de 34.000.000 de francs CFA.

Le groupe parlementaire PDCI-RDA de la présente législature s’inscrit dans la continuité de cet élan de compassion et de soutien en offrant, ce jour, la somme de 6.500.000 FCFA, aux nombreuses victimes de la crise électorale de 2020, ainsi qu’à leurs ayant-droits.

De même, le Groupe parlementaire PDCI-RDA, sous l’autorité du Président Henri Konan Bédié, et de concert avec l’ensemble des structures du Parti, continuera d’accompagner et d’appuyer toutes les initiatives et actions qui seront menées pour la libération totale des prisonniers politiques, pour le retour des exilés politiques, et bien entendu, pour la création d’un environnement socio-politique apaisé, garantissant les libertés de tous nos concitoyens.

Vive le PDCI-RDA. Vive la Côte d’Ivoire.

Pour le Groupe Parlementaire PDCI-RDA

Yasmina Ouégnin, Députée de Cocody

