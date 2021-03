Campagne électorale: Divo, ”faite-moi confiance” déclare le Ministre Amedé Kouakou

Le Ministre Amédé Kouakou à l’instar de tous les candidats aux élections législatives du 06 mars 2021, est sur le terrain pour la campagne des législatives du 6 mars prochain.

Le candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) à Divo sous-préfectures, sillonnent les hameaux afin de faire passer son message et espérer recueillir le plus grand nombre de voix, possible pour être élu député à la Assemblée Nationale. Parce qu’il dit connaitre les populations, leurs réalités ainsi que leurs préoccupations.

« Je vous connais et vous me connaissez. Vos réalités sont miennes, vos préoccupations sont le lot quotidien que je porte. En un mot vous et moi formons Un. Alors j’ai décidé de porter vos voix là où il faut. Donnez-moi juste votre vote et faites-moi confiance » voici les quelques propos du Ministre Amedé Kouakou, dans les localités de la sous-préfecture de Chiepo lors d’un meeting.

En réponse les populations de toutes les localités visitées lui ont promis une victoire au soir du samedi prochain.

KOACI

