Céréales ukrainiennes: la Russie et l’Ukraine vont signer un accord en Turquie vendredi (Ankara).

Des représentants de la Russie et de l’Ukraine participeront à la cérémonie de signature

La Russie et l’Ukraine vont signer un accord sur les exportations de céréales à Istanbul vendredi après-midi, a annoncé jeudi soir la présidence turque.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, ainsi que des représentants de la Russie et de l’Ukraine, participeront à la cérémonie de signature qui aura lieu à 13H30 GMT au palais de Dolmabahçe à Istanbul, a ajouté la présidence.

L’accord devrait permettre une sortie par la Mer noire des céréales ukrainiennes bloquées par la guerre et un allégement des entraves à l’exportation de grains et engrais russes.

Un accord est “possible dans les prochains jours”, avait affirmé jeudi dans la matinée le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

Nous avons de l’espoir pour les céréales. Nous espérons donner de bonnes nouvelles dans les prochains jours”, avait-il dit, se disant “optimiste”, lors d’un entretien à la chaîne de télévision publique TRT.

A New York, le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a annoncé qu’Antonio Guterres et ses deux négociateurs, à la manoeuvre depuis plus de deux mois, étaient attendus de manière imminente à Istanbul.

“Le secrétaire général se rendra ce (jeudi) soir à Istanbul, en Turquie, dans le cadre de ses efforts pour assurer un accès mondial complet aux produits alimentaires ukrainiens et aux aliments et engrais russes”, a-t-il dit.

Le chef de l’ONU passe des vacances près de la Turquie et avait récemment indiqué être prêt à les écourter pour une signature à Istanbul.

Selon des diplomates s’exprimant sous couvert d’anonymat, un accord aurait dû à l’origine être signé mercredi, puis cela a été reporté à jeudi avant de devoir maintenant se produire vendredi.

