Charles Blé Goudé : “Je suis prêt, mais je ne suis pas pressé”

Tout feu tout flamme, Charles Blé Goudé a effectué une visite dans la commune de Yopougon il y a quelques jours. L’ancien compagnon de cellule de Laurent Gbagbo s’est adressé aux habitants du quartier Micao au sujet de sa nouvelle démarche politique.

“Je suis prêt, mais je ne suis pas pressé. Donc je suis venu, je n’ai pas voulu me jeter dans les batailles comme ça. Moi je ne fonctionne pas comme ça. Sinon, si je ne voulais pas être prudent, le vrai candidat de Yopougon-là, c’est moi. Et je sais que vous alliez me voter massivement”, a lancé Charles Blé Goudé.

Cependant, le patron du COJEP fait remarquer que “chaque chose a son temps et chaque chose en son temps”. “La Côte d’Ivoire, il ne faut pas qu’on fasse d’elle un pays à risque électoral. Ne faisons pas de notre pays un pays à risque électoral, c’est-à-dire un pays qui rentre en guerre et en conflit chaque fois qu’il y a une élection parce qu’on ne prend pas les dispositions”, a ajouté l’ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire).

Il faut rappeler que le parti de Blé Goudé a décidé de ne pas présenter de candidats pour les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. Le président du parti d’opposition a expliqué que son objectif premier et sa priorité n’est pas une démarche électorale, mais plutôt une démarche de recherche de paix pour rassembler de nouveau les Ivoiriens.

“Beaucoup nous disent : la vocation première d’un parti politique, c’est de conquérir le pouvoir, le gérer, a fortiori le conserver. Mais celui qui recherche la paix n’a pas la même démarche que celui qui recherche le pouvoir. Le COJEP veut certes un jour diriger ce pays, mais veut diriger un pays avec des bases saines. C’est pourquoi nous n’aurons pas de candidat, sous quelque forme que ce soit, aux élections municipales et régionales à venir”, avait confié Charles Blé Goudé à l’occasion du premier conseil politique de l’année de sa formation.