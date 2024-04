Commémoration du 11 Avril: Laurent Gbagbo invite à “entamer un nouveau départ “

Laurent Gbagbo a appelé ses lieutenants à un nouveau départ en cette date commémoratif du 11 avril 2011, date de l’arrestation de l’ancien président et de la chute du régime des refondateurs.

13 ans après, ce fait marquant de l’histoire de la Côte d’Ivoire, reste toujours gravé dans les mémoires. Ce jeudi 11 avril 2024 alors qu’il présidait, à son cabinet, une réunion du Conseil stratégique et politique, Laurent Gbagbo et ses partisans se sont remémoré l’évènement.

« C’est le 11 avril 2011 que la démocratie a été assassinée en Côte d’Ivoire. C’est ce jour-là que notre pays a sombré dans l’une des périodes les plus sombres de sa jeune histoire (…) Les violations massives des droits de l’homme auxquelles l’on a assisté depuis ce triste 11 avril 2011 ont détruit la cohésion nationale qui avait déjà été mise à mal par les crises précédentes, laissant ainsi des plaies profondes et des clivages ethniques et religieux dont la persistance constitue un grave danger pour la nation”, a déclaré Tchéidé Gervais, secrétaire général du PPA-CI.

Il s’agit de conjurer le mauvais sort des crises à répétition, en passant outre le sinistre souvenir de ce jour funeste du 11 avril 2011, pour ouvrir une nouvelle ère d’espérance.

Aux victimes, “le président Laurent GBAGBO leur réitère toute sa compassion et leur demande de garder l’espoir”, indique Tchéidé Gervais, invitant l’ensemble des ivoiriens à entamer un nouveau départ. Le Président Laurent GBAGBO et le PPA-CI invitent l’ensemble des ivoiriens à entamer un nouveau départ. “Il s’agit de conjurer le mauvais sort des crises à répétition, en passant outre le sinistre souvenir de ce jour funeste du 11 avril 2011, pour ouvrir une nouvelle ère d’espérance. Il s’agit d’engager clairement et résolument la Côte d’Ivoire sur la voie du renouveau, par une dynamique positiviste (…) “, a-t-il expliqué.

Soulignant que cette vision est une ambition “que porte le Président Laurent GBAGBO comme un devoir moral qu’il s’est volontairement assigné. C’est la raison pour laquelle il a accepté, lorsque le Comité central le lui a demandé, d’être le candidat du PPA-CI à l’élection présidentielle de 2025”.

Faut-il le souligner, la date du 11 avril 2011 marque la fin du régime des refondateurs au terme d’une bataille sanglante entre force pro-Alassane Ouattara soutenue par l’armée française et celles restées fidèles à Laurent Gbagbo.

L’arrestation de Laurent Gbagbo, déclaré par le Conseil constitutionnel tranchait ainsi de façon brutale le nœud gordien de l’élection présidentielle du 28 novembre 2010, remportée, selon la commission électorale indépendante et la communauté internationale par son rival Alassane Ouattara. Au moins 3000 personnes avaient perdu la vie selon un bilan officiel des nations-unies, à l’issue de cette crise.