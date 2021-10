Congrès constitutif : bagarre à l’entrée de l’hôtel Ivoire ce matin

Comme on le craignait la fine pluie qui s’abattait sur Abidjan n’a pas dissuadé la foule de se masser à l’entrée de Sofitel hôtel ivoire. La sécurité est vite débordée. Les échanges de propos vifs tournent vite au pugilat. Les coups de points volent haut. Il a fallu l’intervention robuste de quelques solides gaillards pour ramener vite le calme. Un épiphénomène en somme. Des montées d’adrénaline provoquées par le fait que la sécurité privée a reçu consigne de ne pas laisser rentrer tant que la salle n’est pas entièrement désinfectée. il faut dire que le président du congrès Sébastien Dano Djédjé redoutait ce scénario. C’est pourquoi il avait annoncé l’ouverture d’un village du congrès pour permettre à ces milliers partisans de Gbagbo de vivre aussi ‘événement. Malheureusement beaucoup ont décidé de partir voir le Woody à l’Ivoire. Et ce qui devait arriver, arriva. On espère que cela est comme nous l’avons indiqué un épiphénomène qui ne va pas ternir cet événement qui s’annonce historique. C’est le 9 août passé que Laurent Gbagbo a décidé de créer un nouvel instrument du fait expliquera t-il que son ancien premier ministre Affi à confisqué le Front populaire ivoirien.

