Conseil des ministres/ SEM Inza Camara nommé consul général de Côte d’Ivoire à New York

Le conseil des ministres tenu ce mercredi à Abidjan, a donné son accord en vue de la nomination de SEM Inza Camara, ambassadeur premier échellon, en qualité de Consul général de Côte d’Ivoire à New York.

Époux de l’actuelle ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, M. Kandia Camara était avant sa nomination, délégué général du service de promotion économique extérieur de la Côte d’Ivoire aux USA, au Canada et au Mexique.

Il a été nommé ce 26 Mai 2021 . Mais le projet de sa nomination date de l’ex-ministre Ali Coulibaly et était dans le circuit depuis longtemps. Par ailleurs, il est diplomate depuis longtemps et à ce titre d’ambassadeur depuis. Sa nomination n’est pas en lien avec sa qualité d’époux !

Ivoirtv.net

