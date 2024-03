Coopération institutionnelle : Le Cesec et le Sénat français se rapprochent

Agenda chargé en France pour le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Dr Eugène Aka Aouélé. Le premier responsable de l’Assemblée consultative ivoirien, le vendredi 8 mars, en marge de la réunion de l’Union des Conseils Economiques et sociaux et institutions similaires francophones (Ucesif) a échangé avec le sénateur Christophe André Frassa, représentant les français établis hors de la France. La rencontre entre les deux personnalités a eu lieu dans la soirée dudit vendredi. Dans leur entretien, Aka Aouélé et son interlocuteur ont évoqué la nécessité d’établir un cadre de coopération entre leurs deux institutions. Ce rapprochement entre le Cesec et le Sénat de France, selon le premier conseiller ivoirien, doit se traduire par les interventions des experts des deux pays au bénéfice de leurs entités respectives. « Beaucoup de réflexions doivent être menées sur les situations économiques des 2 pays via les forces vives, des courants de pensées qui pourront aider la France et la Côte d’Ivoire à renforcer leur coopération dans tous les secteurs d’activités ».

Eugène Aka Aouélé, toujours au titre de ces audiences, a aussi rencontré, le jeudi 6 mars, Gabriela Ramos, la sous-directrice générale pour sciences sociales et humaines à l’Unesco. Là aussi, les discussions ont porté sur les actions à mettre en œuvre pour créer un rapprochement entre leurs deux organisations. Outre la sous- directrice générale de l’unesco, le président du Cesec s’est entretenu, le samedi 9 mars, avec Jean Lou Blachier, président du groupement du patronat Francophone, membres du Conseil économique et social (Cese) de France. Au terme de l’entrevue, il a été convenu de la consolidation des acquis économiques et sociaux de leurs institutions.