COTE D’ IVOIRE: comment seront choisis les candidats du RHDP?

Le RHDP prépare ses prochaine élections locales, Gilbert Kafana Koné a présidé une séance de travail du directoire du RHDP . le secrétaire national du parti en charge des élections s’ est exprimé sur le processus de désignation des candidats pour ces joutes électorales.

selon le communiqué qui a sanctionné la rencontre, ce processus sera transparent et inclusif.il comportera trois étapes, notamment la définition des conditions requise pour être candidat du RHDP , la validation des candidatures et le calendrier de sélection des candidats.

Gilbert Kafana Koné a reçu un document portant processus mise en place de commissions régionales et arbitrages des candidatures et document portant sur le calendrier de sélection des candidats aux élections régionales et communale. Le directoire du parti d’ Alassane Ouattara a décidé de convoquer une grande réunion de l ‘ encadrement politique pour renforcer les bases et lancer le processus pour finaliser la liste des candidats du RHDP aux prochaines élections municipales et régionales.

