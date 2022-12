COTE D’ IVOIRE: Simone Gbagbo, chacun examine s’ il a un chemin à faire ensemble

Simone Ehivet Gbagbo ex- première dame de la cote d’ ivoire, présidente du mouvement des générations capables(MGC).Une rencontre entre l’ ex première dame et le président du front populaire ivoirien (FPI).

Cette visite de Simone Gbagbo était basée sur sa tournée de remerciements au partis politiques qui on pris part à l’ assemblé générale extraordinaire de la création de sa formation politique en aout 2022.

Les deux anciens camarades du FPI ont échangés sur l’ évolution de la situation sociopolitique au pays. Pour cette premier rencontre Affi N’ Guessan a faire savoir qu’ ils n’ ont pas été aussi loin pour évoquer tous les sujets liés à une alliance en vue des prochaines élections couplées municipales, régional et présidentielle.

La présidente du MGC , a expliqué que le FPI et MGC sont de la même obédience idéologique et qu’ a ce sens, il est possible de bâtir quelques chose ensemble.

”Les alliance politiques font partis des actes que le partis envisagent et c’ est le résultat d’ une réflexion . Donner nous le temps, de nous asseoir pour peser le pour et le contre afin d’ arrêter quelque chose. Chacun examine la situation, pour voir s’ il à un chemin à faire ensemble”.

Comments

comments