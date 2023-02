COTE D’ IVOIRE:L’enrôlement électronique est l’une des clés pour la victoire du parti, estime Bakayoko-Ly Ramata

Le week-end du 11 au 12 février 2023, SEMme Bakayoko-Ly Ramata a battu le rappel des troupes du Rassemblement des houphoutistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) afin de donner une plus grande impulsion à l’enrôlement électronique des militants de son parti.

Face aux présidents de comités de base, secrétaires de sections, membres de structures spécialisées et sympathisants, la Déléguée permanente de la Côte d’Ivoire auprès de l’Unesco a donné l’exemple. Et ce, par son propre enregistrement. Aussi a-t-elle insisté sur l’importance de cette étape dans la victoire du Rhdp aux prochaines échéances électorales. « Le Président du parti, SEM Alassane Ouattara a décidé de restructurer le parti pour avoir des données fiables qui vont permettre de faire un travail efficace sur le terrain. C’est pour cette restructuration que je suis venue faire mon e-militant, ici, à Dimbokro, au Comité de la section Mosquée, comité de base 30 ».

Et de poursuivre : « Le point qui nous a été fait est encourageant mais nous devons et nous pouvons faire plus. Je vous invite à redoubler d’efforts car c’est la constance dans le travail et notre engagement militant qui vont nous permettre d’avoir de bons résultats. Cette opération est l’une des clés pour la victoire de notre parti alors continuons le travail pour la Côte d’ivoire avec un RHDP toujours plus fort, pour toujours plus de développement pour Dimbokro ».

Elle a aussi remercier le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, le ministre N’Guessan Koffi Lataille, le maire Bilé Diéméléou, le Directeur général de la LonaciI, Dramane Coulibaly, le DG de l’ARTI, Désire N’Zi Assamoi, le président de l’université Nord Sud, Dr Diabaté Mory, le secrétaire départemental et directeur de cabinet du ministre Gilbert Kafana, l’honorable Séraphin Yao, bien d’autres cadres pour l’encadrement et les moyens mis à disposition pour le rayonnement du RHDP.

Le secrétaire départemental et directeur de cabinet du ministre Gilbert Kafana a abondé dans le même sens tout en saluant l’engagement militant de Mme l’ambassadeur qui met un point d’honneur à entretenir la flamme militante des responsables et autres sympathisants du RHDP dans le NZi et plus particulièrement à Dimbokro.

Comments

comments