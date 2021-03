Côte d’Ivoire: 09 avril 1946-09 avril 2021, le PDCI-RDA fêtera 75 ans d’existence

Professeur Maurice Kakou Guikahué, chef du Secrétariat exécutif du Pdci-Rda, a eu une séance de travail, le jeudi 24 mars 2021, avec les délégués du parti. La rencontre qui a porté sur la célébration des 75 ans du parti d’Houphouët-Boigny a eu lieu à la Maison du parti à Cocody.

Le N°2 du PDCI-RDA a passé en revue les grands axes du 75ème anniversaire qui sera célébrée sur une période de 6 mois, pendant lequel le PDCI va travailler à sa redynamisation pour les batailles futures. Le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire- Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA), né le 09 avril 1946, aura 75 ans, le vendredi 09 avril 2021.

Nous avons décidé de célébrer ces noces de diamant de notre Parti, malgré le contexte particulier créé par la grave crise liée à l’élection Présidentielle du 31 octobre 2021 dont le pays se relève difficilement. L’enjeu de la célébration de ce soixante-quinzième anniversaire, au-delà du symbolisme, reste donc une occasion de remobilisation de nos militantes et militants, dans le souvenir du passé, de la marche glorieuse de notre parti.

C’est une opportunité pour notre Parti de se projeter dans le futur proche et lointain en vue de faire face au défi de la reconquête et de la gestion durable du pouvoir d’État. C’est pourquoi, le Thème suivant a été retenu pour cette célébration: « LE PDCI-RDA: CAP SUR 2046 ». Notre ambition est d’amener le PDCI-RDA à célébrer son centenaire dans des conditions optimales.

La célébration des 75 ans du PDCI – RDA se fera sur une période de six (06) mois; du 09 avril au 18 octobre 2021; faisant ainsi une jonction entre deux dates historiques pour notre Parti: le 09 avril 1946, naissance du PDCI, à l’étoile du Sud à Treichville, en Côte d’Ivoire et le 18 octobre 1946, création du RDA, à Bamako, au Mali. Cette célébration sera une occasion de rendre hommage au Président Henri Konan BEDIE, digne héritier et successeur du père Fondateur, Félix Houphouët-Boigny.

PROGRAMME

DU VENDREDI 09 AU DIMANCHE 11 AVRIL 2021:

CÉRÉMONIES INAUGURALES DE LANCEMENT DE LA COMMÉMORATION DES 75 ANS DU PDCI-RDA

Vendredi 09 avril 2021:

Prières dans les Mosquées (GRANDE MOSQUÉE DU GOLF)

Samedi 10 avril 2021:

Conférence Inaugurale: LE PDCI-RDA:CAP SUR 2046, prononcée par le Pr. KOBY ASSA Théophile dans la Cour du Siège du Parti à COCODY.

Dimanche 11 avril 2021:

Prières dans les Églises et Temples (SAINT JEAN DE COCODY)

DU LUNDI 12 AVRIL AU DIMANCHE 11 JUILLET 2021:

CÉLÉBRATIONS ÉCLATÉES DES 75 ANS DU PARTI

Séminaires de réflexion dans les Délégations Départementales, Communales et Générales ainsi qu’au niveau des Bureaux Nationaux des UFPDCI et des JPDCI, autour du thème « LE PDCI-RDA: CAP SUR 2046 ». Le document de la Conférence Inaugurale servira de document de base aux Séminaires éclatés.

Synthèse des réflexions des Délégations Départementales, Communales et Générales par Département et par Pays.

DU LUNDI 12 JUILLET AU DIMANCHE 08 AOUT 2021:

SYNTHÈSE DES SÉMINAIRES DÉPARTEMENTAUX PAR UN COMITÉ NATIONAL.

DU VENDREDI 15 AU LUNDI 18 OCTOBRE 2021:

CÉRÉMONIES DE CLÔTURE DE LA CÉLÉBRATION DES 75 ANS DU PARTI PAR UN COLLOQUE NATIONAL SUR LE THÈME « LE PDCI-RDA:CAP SUR 2046 »

TENUE EXIGÉE:

PAGNES DE L’INVESTITURE DU PRÉSIDENT HENRI KONAN BEDIE ET DE LA CONVENTION 2020.

Fait à Abidjan, le 25 mars 2021

Pr. Maurice KAKOU GUIKAHUE

Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA

