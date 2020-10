Côte d’Ivoire: 23 398 cartes d’électeur seront distribués dans la sous-préfecture de Bonon,dans les 20 lieux

L’opération de distribution des cartes d’électeur a effectivement débuté mercredi 14 octobre 2020 à Bonon dans les 20 lieux de vote retenus par la Commission électorale indépendante locale.

L’opération se déroule bien et sans incident. “La première journée, au regard du point de la situation de nos agents, se passe bien et on reste optimiste pour la suite du processus prévu pour s’achever le 20 octobre”, a déclaré le président de la Commission locale, Irié Bi Zou Eugène.

Au total, 23 398 cartes d’électeur seront distribués dans la sous-préfecture de Bonon.

A la première journée, il a été enregistré la distribution de 561 cartes aux hommes, de 361 aux dames, ainsi qu’une carte non retrouvée chez les hommes et six chez les dames.

