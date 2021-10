Côte d’Ivoire : Adama Bictogo sera au congrès constitutif du nouveau parti de Laurent Gbagbo ce Samedi

Dans le cadre du congrès constitutif du nouveau parti de l’ex-Président Laurent Gbagbo qui se tient du 16 au 17 octobre 2021 à l’hôtel Sofitel Cocody, le Président de la République Alassane Ouattara a mandaté Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, pour le représenter.

Adama Bictogo sera donc ce samedi 16 octobre au congrès constitutif du nouveau parti de Laurent Gbagbo pour représenter son mentor, le Président Alassane Ouattara.

Lire aussi: Législatives de demain en Côte-d’Ivoire: Le RHDP part-il vraiment favori face au PDCI et Gbagbo ?

Si les deux hommes ont été pendant longtemps farouchement opposés par des chapitres qui ont plongé la Côte d’Ivoire dans une crise politico-militaire endeuillant ainsi de nombreuses familles, Laurent Gbagbo, depuis son retour de Belgique où il a passé pratiquement deux ans et demi après son séjour carcéral à la Cour Pénale Internationale (CPI) et Alassane Ouattara semblent reprendre les discussions afin de faire désormais autrement la politique.

Rappelons que 27 ans en arrière, c’est-à-dire en 1994, le FPI de Laurent Gbagbo s’est allié au Rassemblement des républicains (RDR) de Alassane Ouattara, en formant le Front républicain au sein duquel les deux leaders d’opposition d’alors esquissèrent les mêmes pas de danses.

Lire aussi: Nouveau parti de Gbagbo : les choses pourraient se compliquer pour l’ancien président

En invitant le RHDP au congrès constitutif du Parti des africains de Côte d’Ivoire (PPA-CI) et en acceptant cette invitation qui sera matérialisée par la présence de Adama Bictogo, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara maintiennent leur volonté de travailler davantage pour la réconciliation en Côte d’Ivoire. Le discours du directeur exécutif et vice-président de l’Assemblée nationale est donc très attendue.

afriksoir

Comments

comments