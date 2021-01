Côte d’Ivoire: Affaire de passeport de Blé Goudé Axelle Drinan réagit

En vertu de quoi et à quel titre le COJEP de Blé Goudé peut-il réclamer un passeport pour lui ? Une analyse de Axelle Drinan.

Cette nouvelle race de politiciens entassés au sein d’un groupuscule dénommé COJEP laisse rire et fait rire. C’est cette comédie de mauvais goût ?Le président Laurent Gbagbo, faisant partie des membres du Conseil Constitutionnel, mérite un passeport diplomatique selon les dispositions légales en vigueur en Côte d’Ivoire.

Alors Laurent Gbagbo mérite de réclamer et obtenir un passeport diplomatique. Cependant malgré son titre d’ancien Chef d’Etat, vu que le passeport diplomatique auquel il a droit ne lui était pas accordé, il (Laurent Gbagbo) a effectué le déplacement pour se rendre dans les locaux de l’ambassade ivoirienne à Bruxelles afin de faire la demande d’un passeport ordinaire.

Ouattara, le maître absolu, a jugé enfin bon de remettre et le passeport diplomatique et le passeport ordinaire dont la demande fût faite par le président Laurent Gbagbo lui-même au président. Alors d’où vient-il que le COJEP réclame un passeport, et à qui d’ailleurs puis au nom de quoi ? Pour bref rappel, Alassane Dramane Ouattara n’a jamais reconnu le gouvernement de trois (3) mois du président Laurent Gbagbo en 2011.

Ce qui suppose que Alassane Dramane Ouattara ne reconnait pas Blé comme ministre de ce pays. Aussi ce même Blé Goudé n’a-t-il pas officiellement reconnu ne pas être comptable du bilan du président Laurent Gbagbo ?

Sans toutefois oublier que Blé a reconnu par la même occasion les résultats de la Commission Electorale Indépendante (CEI) de Youssouf Bakayoko lors de l’un de ses nombreux entretiens depuis sa sortie de prison ?

Donc si Blé n’a jamais été ministre de ce pays selon Ouattara, et que lui-même Blé reconnait les chiffres de la CEI de Youssouf Bakayoko, en vertu de quoi et à quel titre le COJEP de Blé peut-il réclamer un passeport pour lui ?

Le vrai point est que depuis bien longtemps, pendant que le président Laurent Gbagbo cherchait honnêtement et courageusement à rentrer dans son pays par la voie normale, Blé Goudé avait déjà sous l’oreiller son passeport ordinaire. Et quand un journaliste burkinabé a eu le nez creux de lui demander après son passeport, l’homme n’a pas manqué de se moquer une fois encore de nous en répondant en ces termes : « Gbagbo et moi avons le même dossier et donc sommes liés… Le jour il rentre net, je prends mon sac et je le suis ».

Quel culot ! Mêmes les jumeaux ont deux extraits de naissances différents, ce n’est pas un Blé et un Gbagbo qui auraient un même passeport pour voyager .Allez dire à Blé et son COJEP qu’on sait tout

Yeclo

