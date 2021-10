Côte d’Ivoire : AG extraordinaire des femmes militantes du FPI GOR ce samedi à Vridi cité

Les femmes militantes du FPI Gor sont en Assemblée générale extraordinaire(AGE) ce samedi 2 octobre à Vridi cité. Elles sont venues nombreuses et la salle s’avère trop exiguë. Elles viennent par vagues successives sous la pluie pour prendre part à la rencontre. Elles dansent, elles chantent.

Marie-Odette Lorougnon, leur présidente estime que ce rendez-vous est le dernier cadre de réflexion des femmes FPI GOR avant la création du nouveau parti. Elle espère que, Laurent Gbagbo sera présent, malgré la fatigue due au dernier voyage qui l’a ramené d’Europe jeudi 30 septembre et malgré une violente pluie qui s’abat sur Abidjan. C’est la 6ème et dernière AG de L’OFFPI. ” Nous enterrons aujourd’hui le FPI et nous fêtons déjà la naissance du futur grand parti”, dit une militante venue de Koumassi.

Des motions vont sanctionner ce rassemblement : une motion pour féliciter Laurent Gbagbo et l’encourager à la création du nouvel instrument politique, une motion au Secrétaire général Assoa Adou pour sa fidélité, une motion à Marie-Odette Lorougnon pour sa combativité et une motion de remerciements et de félicitations aux militantes pour leur détermination et leur soutien sans faille à Laurent Gbagbo.

Le Congrès constitutif du nouveau parti de Laurent Gbagbo aura lieu les 15, 16 et 17 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody.

Dan Opéli

