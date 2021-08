Côte d’Ivoire : Ahoussou Jeannot prévoit une tournée pour le compte du RHDP son parti politique

L’ancien premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, prévoit faire une tournée de mobilisation dans le V baoulé pour le compte du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), son parti politique.

Pour cela, Jeannot Ahoussou-Kouadio ambitionne de parcourir les 3000 villages du V baoulé pour une concertation et une mobilisation pour sa formation politique.

« Je devais faire cette mission l’année dernière, malheureusement, j’ai été malade. Ce n’est que le début ! Je vais parcourir les 3.000 villages Baoulé pour sensibiliser les populations du V Baoulé avec mes frères Amédé Kouakou, Justin Koffi et toute l’équipe del’Association des cadres du centre pour le développement (ACCD).”, a déclaré Jeannot Ahoussou-Kouadio, dans le compte-rendu fait par Le Nouveau Réveil.

“Nous irons de porte-à-porte, une campagne de proximité, pour convaincre les gens, transformer les mentalités des gens pour les amener vers le développement. C’est ce qui importe ! La force d’un parti politique, c’est sa capacité de transformer les mentalités vers le progrès, pas amener les gens dans des conflits, pas évoquer tout le temps le passé parce que le passé passe ! », indique l’ex-premier ministre avant de signifier que cette tournée de concertation qui s’est achevée le samedi 14 août 2021, a permis la rencontre des populations, cadres, des chefs et des leaders communautaires.

“J’ai achevé, ce samedi 14 août 2021, ma tournée de concertation avec les populations de la sous-préfecture de Raviart, par une importante rencontre avec les cadres, les chefs et les leaders communautaires de la localité.”, informe-t-il.

Et de poursuivre en indiquant que la rencontre a fait l’état des projets réalisés et en cours. “Au cours de cette rencontre, le sous-Préfet a fait l’état des lieux des projets réalisés et ceux en cours de réalisation dans la sous-Préfecture de Raviart.”, énonce l’ancien premier ministre en faisant cas d’un échange avec les populations de la région. “Avec les populations, nous avons abordé les questions d’électrification des localités non encore pourvues, d’éducation, de santé, d’aménagement hydro-agricole et de lotissement rural.

Afin d’apporter des solutions durables aux différentes préoccupations soulevées, nous avons décidé de mettre en place deux comités techniques.”, avise-t-il tout en remerciant les cadres, les chefs et les leaders ainsi la population qui ont accepté de bâtir la localité. “Je remercie les cadres, les chefs, les leaders communautaires et l’ensemble de la population pour leur engagement à travailler ensemble pour le développement de notre localité.”, affirme Jeannot Ahoussou-Kouadio.

Notons que l’ancien vice-président du PDCI est vivement critiqué par les médias proches d’Henri Konan Bédié et des proches de ce dernier. Quant à lui, il demeure droit dans ses bottes.

