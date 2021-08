Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara procède à des nomination au sein de l’UPCI, voici les noms

La tendance de l’Union pour la Côte d’Ivoire (UPCI) proche du RHDP annonce la nomination d’un nouveau Président à la tête de cette formation politique en remplacement de Dr Brou Anicet nommé diplomate Ministre plénipotentiaire. Son successeur est Sidibé Yacouba précédemment Président d’honneur de l’UPCI.

«Une réunion du Directoire politique de l’Union pour la Côte d’lvoire (UPCI) s’est tenue au siège du parti le 21 aoüt 2021. L’ordre du jour de cette réunion était le réaménagement de la présidence du parti.

Le Directoire politique, note avec une légitime fierté la nomination de son Président exécutif le Docteur BROU Anicet, en qualité de diplomate Ministre plénipotentiaire;

Le Directoire politique exprime toute sa gratitude au Président de la République, son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA pour sa constante sollicitude à l’égard des cadres de notre parti;

Le Directoire politique, après avoir acté la nomination de Dr BROU Anicet, considérant l’incompatibilité des fonctions politiques avec le statut de diplomate et sur proposition conjointe de ce dernier et du Secrétaire Général Fadiga Mamadou et après l’aval du directoire politique proclame: M. SIDIBE Yacouba précédemment Président d’honneur a été désigné à l’unanimité Président Exécutif. Par conséquent, Dr BROU Anicet en assurera désormais la présidence d’honneur »,précise un communiqué du parti.

Le Directoire politique de l’UPCI réaffirme avec force et détermination son appartenance entière au RHDP également aux idéaux et valeurs incarnés par son leader charismatique Son Excellence Alassane OUATTARA.

«L’UPCI demeure solidement ancré au sein du RHDP et jouera pleinement sa partition aux cotés du Président Alassane OUATTARA pour le rayonnement de notre formation politique », soutient le communiqué signé du Secrétaire Général de l’UPCI, Fadiga Mamadou.

