CÔTE D’IVOIRE : ALCIDE DJÉDJÉ “CRUCIFIE” GBAGBO; TEMPS DE REGRETS POUR SORO ?

L’actualité de ce lundi 17 avril 2023 est dominée par l’interview de l’ex-ministre Alcide Djédjé dans laquelle il fait des révélations terribles sur le régime de Laurent Gbagbo, les actualités des différents partis politiques ivoiriens, non sans oublier la performance de l’Africa Sports d’Abidjan.

La revue de presse de ce lundi 17 avril 2023 débute par le hold-up de l’Africa Sports d’Abidjan qui a battu Espérance de Bouaké (2-1) au stade Lambert Konan Kouassi de Tiébissou.

Les Aiglons croient toujours en la montée en ligue 1

C’était le samedi 15 avril 2023 lors de la 21ᵉ journée du championnat national de football de deuxième division. Avec cette victoire, le club le plus populaire de Côte d’Ivoire reste toujours à la 3ᵉ place avec 36 points, juste derrière Zoman FC et le CO Bouafle, les deux co-leaders avec 37 points.

Les hommes chers au président Kuyo Téa Narcisse préparent minutieusement leur retour dans l’élite du football ivoirien. Au plan politique, le journal “Le Sursaut” s’interroge si Guillaume Soro regrette ses actes posés dans le passé. En effet, ce dernier a adressé une “lettre courte et profonde” qui révèle “son mal interieur”.

L’ex-Ministre Alcide Djédjé fait des révélations sur ce qui s’est passé dans le bunker avec Gbagbo lors de la crise post-électorale de 2011

Alcide Djédjé, l’un des proches collaborateurs du président Laurent Gbagbo durant son pouvoir, a accordé une interview au confrère “L’Avenir” dans laquelle il raconte les derniers instants dans le bunker lors de la crise post-electorale sans toutefois omettre de faire d’importantes révélations sur l’ex-chef de l’État.

Il va jusqu’à dévoiler le nom de ceux qui auraient bloqué les négociations et le rôle joué par des généraux de l’armée ivoirienne au moment des faits.

Blé Goudé et Dibopieu contre Gbagbo ?

Selon le journal “L’Expression” Charles Blé Goudé et Jean-Yves Dibopieu veulent en découdre avec Laurent Gbagbo. La gauche ivoirienne serait donc secouée par des vives tensions.

Sur le plan économique, le journal Fraternité Matin et d’autres organes ont publié ce lundi que la Côte d’Ivoire devient la deuxième économie de l’Afrique de l’Ouest. Une performance due aux réformes entreprises par le président de la République Alassane Ouattara.