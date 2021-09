Côte d’Ivoire: Anaky Kobenan a regagné la ville d’Abidjan hier

il a regagné Abidjan hier aux environs de 2 heures du matin en provenance de Paris, capitale française où il séjournait depuis quelques mois pour échapper à la justice ivoirienne.

Pour rappel, le vendredi 21 août 2020, Abel Yéo, Procureur adjoint avait annoncé au cours d’une rencontre avec la presse que le Parquet a saisi le 17 août 2020, la Cour de cassation pour des poursuites contre Anaky Kobena.

Abel Yéo avait annoncé qu’il est reproché à l’ancien ministre d’avoir tenu des propos incitant à la haine, jeté le discrédit sur les institutions ivoiriennes.

“Anaky Kobenan, ex-ministre de la République qui le 12 Août 2020 affirmait : “la Côte d’Ivoire depuis le 07 Août 2020 n’attend plus des élections et ce n’est pas ce à quoi elle se prépare. La Côte d’Ivoire doit d’abord écarter et retirer du palais présidentiel, par toutes voies possibles, cette personne désormais inconnue et fort mal venu qui a pris aux ivoiriens leurs pays pour en faire son royaume ou empire.”, avait expliqué le procureur adjoint.

Est-ce à dire que l’ancien ministre n’est plus poursuivi par la justice, raison pour laquelle, il a décidé de rentrer dans son pays après plus d’un an d’exil, ou bien c’est parce que Alassane Ouattara veut décrisper l’atmosphère politique en autorisant le retour au pays de son ancien allié au RHDP.

Affaire à suivre !

W.

