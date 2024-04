Côte d’Ivoire : Assalé Tiémoko se prononce sur les fraudes électorale en accusant les CEI

Assalé Tiémoko Antoine accuse les Commissions Electorales Indépendantes (CEI) locales d’être à l’origine des fraudes électorales en Côte d’Ivoire.

Le Député-Maire de Tiassalé, Assalé Tiémoko Antoine, a animé une conférence de presse le jeudi 11 avril à Cocody-Abidjan. Il était question de saluer la grandeur des personnes qui ont cru en lui, en finançant sa candidature pour des élections municipales passées.

Lors de cette rencontre avec la presse, il a fait savoir que ‘’Le vrai problème des élections en Côte d’Ivoire, ce n’est pas seulement la CEI centrale, mais aussi et surtout les CEI locales’’. ‘’Ce sont elles qui participent pour certaines à fausser complètement le jeu électoral sur le terrain, qui orchestrent les fraudes et qui portent les atteintes les plus graves à l’intégrité de notre système électoral’’, a-t-il soutenu.

Il a appelé le gouvernement ‘’à prendre les dispositions pour que les CEI locales ne soient plus la propriété privée de certains candidats pendant les élections qu’elles soient locales ou nationales’’. Il a également invité le gouvernement ivoirien à soutenir les CEI locales afin de produire des résultats basés sur la transparence.

Nous voulons construire un groupe parlementaire indépendant en vue de faire voter et appliquer les lois qui pourront améliorer le vécu des Ivoiriens.

Le politique et journaliste d’investigation, lors de cette conférence fait savoir que son objectif immédiat demeure le parlement. ‘’Notre projet immédiat, c’est le parlement. Nous voulons construire un groupe parlementaire indépendant en vue de faire voter et appliquer les lois qui pourront améliorer le vécu des Ivoiriens’’, a-t-il dit, mettant en lumière le besoin énorme d’avoir des parlementaires indépendants à l’Assemblée Nationale afin de voter des lois qui favoriseront le bien-être des Ivoiriens.

Le député-maire compte aller au-delà de sa ville natale Tiassalé. Il veut étendre sa vision politique au niveau national. ‘’Nous allons sortir de Tiassalé pour nous étendre dans tout le pays. Nous appelons tous les Ivoiriens à s’y engager’’, a-t-il invité ses compatriotes.