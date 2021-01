Côte d’Ivoire: Bamba Siaka représentant du PDCI retrouve son poste à la CEI

Deux nouveaux membres de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ont prêté serment ce vendredi 29 janvier 2021 au Conseil Constitutionnel conformément à la loi, comme constaté sur place par KOACI.

Il s’agit de M. Bamba Siaka proposé par le PDCI-RDA et Soumaïla Doumbia dit Doumbia Major, au nom du Groupement des Partis pour la Paix (GPP), en remplacement de Mme Henriette Lagou Adjoua démissionnaire. Tous deux ont été nommés par décret par le chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

Le conseil Constitutionnel dont l’intérim de la présidence était assuré à cette occasion par madame Jacqueline Lohoues Oble, en l’absence du président Koné Mamadou, a donné acte aux deux impétrants afin d’exercer désormais leurs fonctions, avant que le procès-verbal (PV) de la cérémonie ne soit lu par le Secrétaire General de l’institution, Siaka Camara.

Madame Oble a relevé l’importance et la complexité du serment qui sont basées sur trois notions que sont : l’indépendance, l’impartialité et le secret des délibérations.

« La prestation du serment consiste à renforcer et à solenniser un pacte, par lequel on s’engage devant une institution. Le serment est l’ultime étape avant d’exercer les fonctions d’utilité publique (…). La précédente cérémonie a pour fondement la loi No 2001 634 du 9 octobre 2001, portant, composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI). Laquelle loi dispose en son article 7 que, après leur entrée en fonction, les membres de la CEI prêtent serment. Ces dispositions, c’est la volonté du législateur d’attirer l’attention des impétrants sur le niveau élevé de la charge qui leur incombe en lien avec les enjeux électoraux. Le caractère obligatoire qu’ils attachent à la prestation de serment et sur l’engagement formel et solennel … et donc la vocation est de déterminer la manière d’accomplir sa mission… », a expliqué l’ancienne ministre de la Justice, avant de faire des recommandations aux nouveaux membres.

« Mr les commissaires, ce serment vous recommandent d’exercer votre fonction en toute indépendance, en toute impartialité dans le respect de la Constitution et du code électoral et à garder le secret des délibérations et des votes.»

L’invité surprise à la commission centrale de la CEI, Doumbia Major, a pris l’engagement d’être impartial et indépendant dans l’exercice de sa nouvelle fonction.

« J’ai l’impression de m’engager pour un devoir vis-à-vis de la Nation. Nous avons prêté un serment d’impartialité et d’indépendance. Nous partons accomplir notre mission au service de notre peuple. Je voudrais rassurer les uns et les autres pour dire que, quand on s’engage devant la nation et que c’est un serment d’impartialité et d’indépendance , c’est un engagement et engagement est sacré . Donc, je voudrais rassurer le peuple de Côte d’Ivoire sur le caractère sacré de cet engagement que je remplirai mon devoir vis-à vis du peuple de Côte d’Ivoire. », a rassuré l’ancien fesciste, devant la presse.

Le représentant du PDCI, Bamba Siaka s’est refusé à tous commentaires après la cérémonie de prestation de serment.

La Commission Electorale Indépendante (CEI) a désormais tous ses 16 membres au grand complet, elle devra donc remplir pleinement sa mission pour élections législatives justes et transparentes ainsi que pour d’autres joutes électorales à venir (Ndlr 2023 et 2025).

